En el Perú, todavía hay muchas personas que olvidan aplicarse el protector solar o buscan una excusa para echárselo 'a su manera'. Esto debido a mitos que se tejen en torno a este producto. El doctor Gilmar Grisson, de la Liga Contra el Cáncer, aclara ciertas creencias.



1. 'Me aplico bloqueador solo en las mañanas'. No es suficiente, dado que ningún protector solar protege la piel durante largas jornadas. El bloqueador se debe echar 30 minutos antes de exponerse al sol y renovar cada tres horas.



2. ‘El protector es solo para la cara’. Mentira. Debe aplicarse en el rostro, cuello, orejas, escote, manos y pies, zonas que estarán expuestas al sol. No querrás que, con el paso de los años, aparezcan manchas en estas partes de tu cuerpo.



3. 'No necesito del bloqueador. Basta con usar un gorro o visera para proteger el rostro'. Estos accesorios solo cubren una parte de la cara. Es importante aplicar bloqueador solar en el rostro y en las orejas, pues los rayos del sol también pueden penetrar y causar futuros daños en las mejillas, cuello, orejas y nuca. Para una mejor protección de toda la cabeza, se debe usar sombreros de ala ancha entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.



4. ‘Trabajo en oficina, no necesito bloqueador’. Es verdad que pequeños baños de sol no hacen daño, por el contrario facilitan la producción de vitamina D, esencial para la absorción de calcio en el organismo. Sin embargo, al no contar con protección, no podrás salir entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, horario de alta radiación solar.



5. ‘No uso bloqueador porque me sale acné’. Utilizar este producto no es sinónimo de lucir la piel grasosa o con brotes. En el mercado existen protectores solares según cada tipo de piel.