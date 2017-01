Moda 2017: 6 vestidos de verano que te sacarán cuerpazo

Los vestidos de verano son la tendencia de la moda 2017. Existen de todo tipo y lo mejor uno que calza con tu figura. Pero para no morir en el intento y resaltar aquellos atributos que mejor sabes lucir este verano 2017, te mostramos algunas opciones.



No siempre los vestidos de verano tienen que ser ajustados ni incluir escotes de vértigo. Para lucir un cuerpo de sirena, solo debes aprender a escoger el tipo de corte, estampado y color de la prenda, que trae consigo la moda 2017.



Si no estás segura cuál es el vestido de verano mejor para tu tipo de cuerpo, no te preocupes. Toma nota de los siguientes diseños de la moda 2017 y agrégalos a tu sello personal.



1. Flores 1. Flores

1. Flores. Los vestidos de gasa que tienen elástico en la cintura forman mejor la silueta. La caída delicada, pero con movimiento de la tela, acaricia el cuerpo y hace ver la zona del busto angosta y la de las caderas, anchas.

2. Estampado 3. Rosa 2. Estampado 3. Rosa

2. Estampado. Los colores aleatorios y las líneas delgadas y en diagonal rompen con el modelo recto de la parte baja del vestido. El corte justo debajo del pecho realza el busto y da la sensación de altura. Es perfecto para homogeneizar el cuerpo y camuflar la cintura ancha.



3. Rosado. Acampanado o de boca amplia es uno de los cortes más favorecedores en todo tipo de cuerpo, tanto para las que tienen más curvas como las más delgadas. Este vestido es ideal para alargar las piernas.



4. Púrpura 5. Diseño mixto 6. Rojo 4. Púrpura 5. Diseño mixto 6. Rojo

4. Púrpura. Este vestido tipo tubo es la opción más arriesgada pero, a diferencia de lo que muchos piensan, también forma silueta porque tiene cortes triangulares en la cintura que hacen ver más delgada esa zona.



5. Diseño mixto. Llevar escotes verticales en la parte posterior es un buen truco para estilizar la espalda. Como se muestra harta piel, lo mejor es lucir un vestido largo con un diseño de líneas horizontales y estampado tupido que aparente mayor volumen en las caderas.



6. Rojo. Los vestidos corte A son por excelencia un formador de la silueta. Aprietan sutilmente la zona del vientre solo para marcarla y los pliegues naturales de la falda dan la sensación de que hay más caderas y glúteos.