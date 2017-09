Moda: Jóvenes diseñaron un terno anticorrupción para fomentar la honestidad

Moda. En el marco del Primer Festival Diseño Fest – 2017, que tiene como objetivo que el diseño sea parte importante en la vida de los peruanos, un grupo de jóvenes ha confeccionado el ‘Terno anticorrupción’ para fomentar en los políticos la honestidad. Esto va acorde con la cruzada, denominada ‘Pongamos de moda la honestidad’.



La peculiaridad de este traje son algunos detalles. En primer lugar no tiene bolsillos (no hay posibilidad de guardarse nada), tiene un forro interior estampado con el mapa del Perú (que les haga recordar siempre porque están en el puesto que ostentan) y un puño de manga con elástico (para que no puedan abrir fácilmente la mano).



“Este traje es ideal para los políticos honestos”, sostuvieron sus diseñadores. Por ello, el Festival Diseño Fest – 2017 lanzó el reto a los políticos honrados para que lleven puesto el 'terno anticorrupción' de manera simbólica.



d El 'terno anticorrupcipon' tiene el mapa del Perú estampado en el forro. d

INGRESO LIBRE

Este domingo 24 de setiembre se llevará a cabo el Primer Festival Diseño Fest - 2017, en el Centro de Convenciones La Moneda (avenida Arequipa 4545 – Miraflores), que busca promover, impulsar y difundir el talento del diseñador independiente y microempresario. Durante el evento se exhibirán y expondrán 40 propuestas en cuatro líneas del diseño: producto, modas, interiores y gráfico. Estará abierto al público desde las 9 de la mañana.



VARIAS PROPUESTAS

En el este festival también se desarrollará charlas y seminarios, con diferentes temáticas del diseño a cargo de diferentes instituciones académicas entre las que destacan: la Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) , el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), la Municipalidad de Lima (Incubadora de Emprendedores), El Instituto Nicolás Poussin y también INDECOPI.



De igual manera encontraremos un desfile de Passarela y puesta en escena de propuestas de música alternativa entre las que destacan la fusión Electro Pop Andino, entre otras novedades. Asimismo, se impulsará la formación de una red de contactos, a través de un networking ‘Los diseñadores ante los empresarios’, donde los principales diseñadores del evento expondrán al empresariado sus ideas innovadoras y funcionales.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.