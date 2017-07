Moda: Se realizó el 'Cuy Fashion' en Lima Este [FOTOS]

¡A la moda!. Bien peinaditos, con trajes típicos diseñados a la medida y luciendo saludables se presentaron ‘Miky’ y ‘Mini’, la pareja de cuyes que ganó el primer lugar en el concurso ‘Cuy Fashion’, organizado por la Comunidad Autogestionaria de Huaycán por su 33° aniversario, en Lima Este.



Sobre una pasarela amarilla, los dos ejemplares se exhibieron con su dueña Faustina Espinoza Solórzano (53) y dejaron rezagados a los otros cuatro competidores de este concurso de modas. Estos ocurrentes cuyes de Lima Este ganaron gracias a sus trajes típícos que son de la danza Negritos de Huánuco.



La señora Faustina nació en Áncash, pero vive en la zona de Pariachi, en Huaycán (Lima Este). Allí, lleva clases de costura en un taller productivo que gestiona la comuna. Por eso, logró hacer la vestimenta para sus cuyes, quienes se robaron el show en este concurso de modas.



F Participantes del 'Cuy fashion' en Lima Este.

¿Les tomó las medidas?

Claro, pero primero tomamos fotos a la vestimenta.



¿Hace cuántos años que cría cuyes?

¡Uy!, desde que nací. Mi papá se dedicaba a la crianza y vivió 95 años, porque se alimentaba con ellos.



¿Usted también come cuy?

Siempre. Es el mejor alimento y su grasa no es mala. En la sierra, cuando alguien está totalmente anémico, toma su caldito de cuy y revive. En Lima todo es pastilla, eso no está bien.



f Esta pareja de cuyes también participó en el certamen de modas.

¿Se deberá a la alimentación que reciben?

Sí. Ellos comen principalmente alfalfa, panquitas de choclo y restos de verduras, todo natural.



De los cuyes que tiene, ¿por qué eligió a ‘Miky’ y ‘Mini’?

Porque son de raza grande.



¿Conocía a las dueñas de los otros competidores?

Sí, claro, también participan en el taller. El cuy de mi amiga Olga Cosme Pérez quedó en segundo lugar, y el de Milagros Cárdenas ocupó el tercer puesto.



¿Ve la crianza de los cuyes como un negocio? ¿O todo es para su consumo personal?

Por el momento es para mi consumo, ya que tengo pocos, pero quiero agrandar el espacio de mi casa para criar más, así como se hace en la sierra. (Mariela Celis)

