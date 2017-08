Moda tendencias: Dale brillo a tus tenidas usando prendas con lentejuelas 

Una de las tendencias de moda que continúa pisando fuerte, incluso en esta temporada de invierno, es el glitter o lentejuelas que están presentes en todo tipo de prendas, listas para ser parte de todo tipo de estilo y ocasión. No tengas miedo de brillar. Hay varias opciones para combinarlo con tu outfit diario, puede ser casual con Jeans o para una noche elegante.



No lo olvides. Cualquier época es perfecta para lucir un bonito vestido con brillos. La moda lentejuelas y los tejidos metalizados ya dejaron de ser solo para las noches de fiesta, ahora la moda dicta que los puedes llevar también en el día. Eso sí, debes tener mucho cuidado a la hora de elegir tu look glitter, ya que abusar de los brillos pueden resultar vulgar. Descubre aquí cómo llevarlos.

Las lentejuelas y los brillos son el furor de la temporada. Los pantalones de lentejuelas te darán el brillo que necesitas. Con camisetas lisas y simples, son fáciles de combinar y lucen bien en diferentes colores.

moda Los brillos le dan un toque moderno a tu tenida.

Las faldas con lentejuelas son llamativas y sofisticadas. Que esta prenda sea tu as bajo la manga cuando tengas una cena, una fiesta con amigas, etc. Puedes llevarla con un suéter oversize, para darle ese toque informal diario y unos botines planos o balerinas. Si buscas algo más formal unos stilettos sin brillos junto a una blusa con transparencia de un solo color, quedarán perfectos. moda Faldas glitter

Sí también las hay en minifalda. Estas son muy populares para las noches de disco. Y el dorado es el color ideal para darle un toque de glamour y lograr atuendos sencillos pero con estilo. El gris es un gran color para lucir con la minifalda. Combina con unos zapatos nude y una chaqueta negra y tendrás un gran look. moda Minifaldas de lentejuelas

Hay vestidos con brillos para todos los gustos: con lentejuelas, con bordados brillantes, con tejidos metalizados…Los vestidos con brillos son perfectos para lucir en una fiesta. Este tipo de vestidos, según el modelo que elijas, pueden proporcionarte un look sexy, elegante y glamuroso. moda Vestidos de lentejuelas.

