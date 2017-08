En esta temporada de invierno, no puede faltar en tu closet, las blusas y para que estés a la moda, te decimos cuáles son las que están en tendencia. En la siguiente nota de Moda sabrás seis estilos de esta prenda y escoge la que mejor vaya con tu estilo.



Una prenda que se adapta a todos los estilos en la época invernal es la blusa, en especial en climas tan impredecibles como el de nuestra ciudad, con días de rayos de sol y otros días de frío y lluvia. Su versatilidad, sin duda la hacen un clásico que debemos fichar en nuestra próxima salida de shopping.



Los especialistas de imagen de la tienda de moda virtual CLAP te brindan un recopilado de los estilos entre los que puedes optar para conseguir maravilloso outfits en tu día a día.



1.- Mangas acampanadas: El volumen y vuelo que tienen le dan un toque de sofisticación y un look hippie chic que te fascinará. Ya sean en formato maxi, cerradas en la muñeca o con lazos, estas blusas resultan una prenda que no debes temer lucir esta temporada. Puedes llevarlas con jeans, chalecos en punto o de piel.



2.- Hombros ‘cut-out’: Sin importar el frío, está es una de las prendas que están más de moda en la temporada. Los hombros al descubierto en telas de color sólido o estampado sacarán tu lado más sensual este invierno. Para usar este tipo de blusas, no existen límites, porque puedes llevarlas con faldas, pantalones, jeans, overoles, etc.



3.- Transparencias: Súper sexys las vemos en tejidos como el tul y con algunos detalles como bordados, volantes con las transparencias. Si la complementas con casacas en cuero o terciopelo se verá genial.

Blusa Blusas con transparencia se ven super sexys Blusa



4.- Bordados: Aún vemos este tipo de blusas vigentes, ya sean en prendas monocolor, rayas, estampados, terciopelo y tul. No hay duda de que estas blusas le dan un toque distinto, extravagante y ciertamente atrevido a tus looks.



5.- OffShoulders: Presentes desde la temporada de verano, este tipo de blusas siguen en los patrones de blusas invernales. Su toque sexy te hace lucir supe femenina y nadie se resiste a lucir los hombros junto a faldas, pantalones formales o unos simples jeans.



6.- Estampados de flores: Las prendas floreadas seguirán estando presentes en la estación invernal. Ya sean en colores cálidos o vivos, es imposible resistirse a un print súper floral. Combina este tipo de blusas con un suéter, un chompón, un saco blazer.

blusa Estas son las blusas floreadas blusa

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.