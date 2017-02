Estamos a pocas horas de celebrar el Día de San Valentín, y la pregunta es ¿qué te pondrás para celebrar esta fecha tan especial? Los vestidos cortos son una buena opción. Mira estos modelos y elige el que mejor se adapte a tus gustos.



LILA

Este tono pálido va perfecto con pieles más canelas. Si quieres lucir cómoda y casual pero romántica, entonces el lila es el ideal.



ROJO

Este color se relaciona con el amor, si no temes atraer más miradas, luce un vestido rojo de corte A y con un escote en V.



NEGRO

Otro de los favoritos para las veladas especiales. No olvides lucirlo con accesorios. Este modelo tiene el escote tipo corazón y mangas caídas.



FLORAL

No sabes qué tonalidad elegir, lleva todas. Un vestido floral que marque tu cintura es perfecto para tu cita romántica. No olvides lucir zapatos altos.



AZUL

Resalta cualquier tono de piel. Procura usar labios rojos y si el diseño del vestido tiene el cuello cerrado, recoge tu cabello y usa unos lindos aretes.



Datos

Elige un buen maquillaje sin sobrecargar. Decide qué quieres destacar, si unos labios rojos sensuales o unos ojos cautivadores. No exageres.



