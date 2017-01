Mujeres solteras: Las frases que ellas odian y deben soportar, ¿te pasa?

Ser una mujer soltera es divertido, pero a la vez suele ser complicado y es que si lo has notado todas las promociones, cenas, vacaciones en crucero, por lo general, todo está planeado para dos personas. Algunas mujeres son solteras por elección y ese hecho debe respetarse y no ser recordado cada vez que se presente una oportunidad.



Seguramente si eres una mujer soltera y ya pasas los 30 años, has escuchado la frase: “¿por qué estás soltera?” Ni hablar de las veces en las que hay que enfrentar las reuniones con familiares y amigos, y sentirnos interrogadas por nuestra soltería.



Sin duda, el hecho de ser una mujer soltera no es un tema complicado ni del que te debas preocupar, y más cuando es decisión propia. Por ello, tu revista Más Mujer te muestra los comentarios más odiados y las posibles respuestas que podemos dar para callarle la boca a los impertinentes.



"Y tú… ¿para cuándo?"

¿Para cuando, qué? No te preocupes, apenas tenga enamorado te lo diré.



“¿Por qué estás soltera?”

Porque no estoy enamorada de nadie.



“Pero si eres linda, inteligente... ¿qué pasa?”

Gracias, pero no pasa nada. Ahora resulta que provoco pena, porque no tengo novio.









“Sales poco, por eso no conoces a nadie”.

Tengo compromisos laborales, académicos y familiares, no me interesa ir por las calles en busca de un sapo, perdón, un ‘príncipe’.



“Por qué no pruebas con las citas online. Una amiga conoció así a su esposo y ahora son felices”.

Es una opción interesante para mujeres desesperadas por una pareja, no es mi caso.



“¡Es que eres muy independiente y asustas a los hombres!”

Ser decidida, segura y fuerte, no causa la soltería.



“Apúrate, que se te pasa el tren”

Tranquila, que mi tren aún no pasa por mi estación. Lo sigo esperando.





“Pero Arréglate más. Andas siempre en buzo y jeans”

¿Debo renunciar a mi comodidad para agradarle a los chicos? No, gracias, que me quieran como soy.



¿No te sientes sola?

Tengo amigos, una familia, colegas, hasta un perro. ¿Por qué debería sentirme sola?



“Pero... ¿Tus amigas tienen novio?”

Me alegro por ellas. Si son felices con sus parejas, enhorabuena. Tener novio no es el único camino a la felicidad.



“¿No piensas tener hijos?”

Claro, pero para eso necesito un padre, y no les voy a dar a cualquiera.

Video: Noticias24