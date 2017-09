+Mujer celebra su edición 100 con Brenda Carvalho en portada

- / -

Para mí los celos juegan en contra, malogran la relación. Julinho sí era altamente celoso. Una vez le terminé diciendo: “Prefiero ser tu amiga antes de que me quieras cambiar. A mí me gusta saludar y abrazar a todo el mundo, así me conociste. ¿Confías en mí o das un paso al costado?”.