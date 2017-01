Cómo ser una mujer independiente: 7 claves para manejar tu propia vida

La imagen que tenemos de una mujer independiente es que se rige bajo sus propias reglas; que toma sus propias decisiones acerca de cualquier cosa que quiera. Pero va más allá, tienen una alta valoración de sus pensamientos y no se guían por pensamientos machistas. Sin embargo no hacen gala de soberbia ni de "sabelotodo", son humildes sin ser condescendientes. Más detalles de la mujer independiente, y consejos para serlo, aquí.



Las mujer independiente gana su propio dinero, valoramos la caballerosidad y amamos nuestro espacio. Durante las crisis no se enquistan en el conflicto, saben volverse hacia sí mismas, reflexionan y evalúan alternativas para superarlas.



Ser una mujer independiente y fuerte significa el tener confianza en ti misma sin esperar el reconocimiento de los demás o de la sociedad. La mentalidad independiente puede, entonces, caer en una amplia gama de definiciones, pero existen posturas con las que podemos identificar a este grupo de chicas.



HAZTE CARGO DE TUS GASTOS. No necesitas tener un gran sueldo. Puedes organizar tu dinero, establecer prioridades, evitar compras inútiles y no depender de otras personas.

TOMA DECISIONES PROPIAS. Sé consciente de todo lo que haces. Si estás convencida de que es lo mejor, sigue adelante sin consultar. Si te proponen cosas opuestas, aprende a decir no.

ADMINISTRA TU TIEMPO. Define tus tareas y objetivos a mediano y largo plazo para que garantices su ejecución. Si aprendes a estructurar tu vida, no necesitarás que otros actúen por ti.

SÉ MADURA. Una mujer independiente se conduce con decencia y es respetuosa con ella misma y los demás. No necesitas que alguien te dé pautas de comportamientos.

Ten múltiples ocupaciones. Tu pareja debe mejorar tu vida, pero no definirla. Ten otras ocupaciones fuera de tu relación como cursos, diplomados, trabajo, amigos, etc.

VÍSTETE ACORDE CON TUS OBJETIVOS. No te obligues a seguir la moda, sino te gusta. Ser una mujer independiente significa vestirse en concordancia con los objetivos personales, laborales o profesionales.

PROTEGE TU SEXUALIDAD. Hay hombres que quieren sacar provecho de las mujeres sexualmente. Es importante que sepas frenar esas insinuaciones, y cualquier otro tipo de agresión, desde el inicio.