+Mujer: Patricio Quiñones termina con rumores de supuesta infidelidad a Milett Figueroa

La ola de rumores de una supuesta infidelidad a la modelo Milett Figueroa no solo fueron descartados por su pareja Patricio Quiñones. Para la revista +Mujer, el bailarín reveló que la admira y jamás la juzgaría por sus experiencias amorosas pasadas.



Desde su barrio en La Punta, el coreógrafo Patricio Quiñones reveló que su relación de ocho meses con la también actriz va 'viento en popa'. "Estamos en una etapa linda y queremos que todo vaya para arriba", mencionó.



Dijo no importarle cuando le recuerdan a una ex pareja de Milett Figueroa. "Yo también pude haber estado con muchas chicas, pero en ese entonces no era conocido. Jamás podría juzgar a una persona por eso", aclaró.

Contó que luego de que se conocieron bailando, pudo ver en Milett Figueroa a una mujer humilde, de buenos sentimientos y luchadora. "Su físico está de lado. Lo que me gusta es que en cada proyecto, ella da todo de sí y sobresale", detalló.



Lee la entrevista completa en tu revista +Mujer de Trome.



