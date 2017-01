En nuestro país se está comenzando a escuchar sobre la generación NoMo, término que ha aparecido hace ya algún tiempo en Europa y que se refiere a las mujeres que deciden no ser madres para desarrollarse en sus áreas personales, académicas y laborales. NoMo deriva de la abreviación en inglés ‘No Mother' (no madre).



Esta generación está creciendo y las razones que la llevan a renunciar a la maternidad pueden ir desde la elección de un estilo de vida diferente, el miedo de no poder ser buena madre, querer brindar mayor importancia a su realización laboral o personal o el temor a que se repitan las malas experiencias que tuvieron en su infancia, señala Vivian Anticona, psicóloga de la Clínica de Fertilidad ProCrear.



PROBLEMAS CON LA SOCIEDAD

Decidir no tener hijos no es fácil en el contexto sociocultural actual para las mujeres; ya que, la presión e incomprensión social hacia su postura es algo con la que todas se enfrentan diariamente. Elegir no tener hijos muchas veces es visto como ‘una provocación’ al mandato social que asocia el ser mujer con el ser madre.



Según la especialista, el 90% de mujeres NoMo refieren que usualmente tienen que enfrentarse al prejuicio social sobre la maternidad por medio de frases como: ‘la feminidad está inevitablemente ligada con la maternidad’, ‘es egoísta decidir no tener un hijo’, ‘las mujeres sin hijos no son felices’, ‘ser madre es un deseo natural y universal en todas las mujeres’.

PERFIL DE LAS MUJERES NoMo:

- Valoran su espacio propio y su tiempo a solas, ya que pueden haberse acostumbrado a vivir solas desde su juventud.

- Disfrutan de programar viajes y actividades a largo plazo, referentes al área laboral y/o académico.

- Usualmente cuentan con una educación superior y se han desarrollado exitosamente en el campo laboral.

- El nivel económico es promedio o por encima del promedio; es decir gozan de comodidad e independencia económica.

- No necesariamente son mujeres a las que no les gustan los niños, pueden ser muy cariñosas con ellos y disfrutar de su compañía.



