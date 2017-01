Mujeres: ¿Por qué estás sola? La respuesta puede estar en tu niñez

Muchas mujeres que deciden tener una relación, no se dan cuenta que hay hombres a su alrededor interesado en ellas. Muchas de ellas están tan preocupadas por otras cosas, como en su desarrollo profesional y dejan pasar oportunidades que tal vez no volverán a presentarse.



Algunas mujeres se encuentran convencidas de que el resultado de estar solas es porque simplemente ‘esperan algo mejor'. Y es que va aumentando la edad y todo es ilusión. Tienes la idea de que llegará el hombre perfecto y por eso evitas a los postulantes.



Aquí te dejamos una lista de cuáles son las situaciones que podrían estar generando la conducta en la mujer de estar sola. Llegó el momento de evaluar y cambiar esta realidad.



TIMIDEZ. Piensas que, aunque te guste, no vas a aceptarlo porque te va a rechazar. Por temor, pierdes la oportunidad de ser feliz.



CRIANZA. Tuviste padres muy rígidos que, en tu adolescencia, te prohibieron tener enamorado hasta que te lograras en lo profesional. A pesar de los años, aún existe una voz interior que te dice ‘no’ cada vez que quieres entablar una nueva relación sentimental.



SEXUALIDAD. Una crianza rodeada de figuras masculinas no te ha permitido acercarte a la sexualidad. No has aprendido a manejarla ni a decir con quién estar y con quién no.



MALA EXPERIENCIA. Aún no puedes superar una mala experiencia sentimental. Ante la figura del primer enamorado que te traiciona, piensas que todos los hombres son iguales y no valen la pena.







ANTISOCIAL. Una mujer que está dedicada íntegramente a su trabajo y rechaza toda salida con sus amigos, no podrá formar grupos sociales mixtos o le costará trabajo elegir.



¿QUÉ HACER?



Una vez que conozcas la raíz de tu problema, debes reflexionar y darle solución.



- Lo mejor será corregir tu actitud, acercarte a gente más positiva que te pueda aconsejar y, sobre todo, tener lazos sociales.



-Anímate a salir más a menudo con amigos y amigas. Aprender un poco más sobre las características que la mujer tiene. Por ejemplo, si es tímida, corregir eso y si tiene la oportunidad de elegir, que elija a un hombre que le agrade, no a cualquiera.