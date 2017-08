Música criolla: ¡Conoce a la heredera de la gran Lucha Reyes! [FOTOS]

Rafaella Infantes es la sobrina de la gran cantante criolla Lucha Reyes y como tal ha heredado su extraordinaria voz. Canta con guitarra y cajón, pero también se desempeña en una empresa de fumigación donde con mameluco, mochila y desinfectante en mano arrasa con cualquier insecto. Además, cuenta que tiene más clientes en Lima Este.



Rafaella asegura estar muy orgullosa de ser la sobrina de una de las voces más bonitas de la música criolla, su tía es Lucha Reyes, pero lamenta no haberla podido conocer.



"Sé que mi tía Lucha Reyes era muy generosa y colaboradora. Tengo una anécdota muy curiosa: Cuando era chica la música de mi tía siempre sonaba en mi casa. Yo tenía unos siete años y para una actuación, en mi colegio, decidieron disfrazarme de ella. Todavía conservo la foto", expresa sonriendo.



¿Eres de Lima?

No, soy ancashina. La familia de mi padre es de Chincha. Ya te imaginarás cuando me enojo cómo soy.



¿Por qué decidiste venir a Lima?

Quería estudiar y tener una carrera. Por eso, a los 19 años llegué a Lima y empecé a trabajar como secretaria en una empresa de fumigación.



¿Así empezaste en este rubro?

Sí, como vi que a las chicas que vendían productos de fumigación les iba bien, pregunté si yo podía hacerlo también y me aceptaron. De ese modo me convertí en la mejor vendedora de la empresa. Después, al ver que ya tenía experiencia abrí mi propio negocio con un amigo.



¿Cuándo aprendiste a fumigar?

En los inicios de mi empresa. Con mochila en mano me iba a fumigar, yo misma era.



¿No te han hecho comentarios como ‘este es un trabajo de hombres’?

La verdad que no. Creo que hombres y mujeres pueden fumigar. Me he criado con una mamá que a la vez fue papá y me enseñó a ser aguerrida.



¿Qué lugares has fumigado?

Fábricas, hospitales y casas.



¿Qué es lo más pesado de tu trabajo?

Cuando te hacen esperar o postergar el trabajo.



¿De qué zonas te suelen contratar más?

Yo voy a todo Lima, pero mis clientes fuertes están en Lima Este.



Descubriste tu talento musical hace poco, ¿consideras que fue tarde?

Creo que fue así, porque me faltaba ser más decidida. Pero finalmente enfrenté al reto.



¿Qué es lo que te gusta del canto?

Me encanta poder despertar emociones con mis interpretaciones.



¿En tu repertorio siempre incluyes temas de Lucha Reyes?

Todo el tiempo.



¿Cuál es tu canción favorita?

‘Regresa’, definitivamente. (Samantha Aguilar)

