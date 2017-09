Música peruana: Conoce a la 'señora ley del folclore' [FOTOS]

Música peruana. Gloria Sánchez (34) es una aguerrida mujer que gracias a su esfuerzo y trazarse muchas metas en la vida, ha conseguido el éxito. Esta huanuqueña de nacimiento está dando la hora en el folclore en Lima Este, pero también ejerce como abogada y saca cara por las mujeres maltratadas.



Esta joven abogada cuenta que la llaman la 'Señora ley del floclore' y que no le molesta que le pongan ese apelativo. "Los fans me han puesto ese apelativo y yo lo acepto porque es el cariño de ellos", expresa esta cantante de Lima Este.



¿Tus fanáticos te piden asesoría legal?

Cuando acabo de cantar en mis conciertos y bajo del escenario se me acercan o piden una tarjeta. Luego me llaman y yo los oriento en todo lo que pueda. Me gusta estar pendiente de mis fans, porque yo me debo a ellos.



¿Siempre te gustó defender a los demás?

Siempre y ahora más. Especialmente a las mujeres que reciben maltratos de sus parejas o abuso sexual.



¿Qué es el Derecho para ti?

Es mi convicción y la música mi pasión.



¿En algún momento pensaste en dejar alguna de tus actividades?

No, no ha habido necesidad.



Cuéntame más de tus inicios...

Hace 17 años empecé a cantar profesionalmente. Este 9 de setiembre celebraré mi aniversario en el ‘Complejo Santa Rosa’ de la Carretera Central. Todos están invitados.



¿A qué edad llegaste a Lima?

A los 16. Estaba sola en la capital. No tenía a nadie.



¿En qué trabajaste?

Como mesera, haciendo jugos y lavando platos. También estudié secretariado y computación, pero no era lo mío.



¿Qué pasó entonces?

Entré a trabajar a un estudio de abogados. Ahí decidí estudiar Derecho.



¿Veías lejano el éxito?

Sí, pensaba que nunca iba a llegar, pero creo que gracias a mi perseverancia lo encontré.



¿Qué dice tu familia de tus logros?

A mi mamá le agrada que sea abogada, pero no que siga en la música. Me dice: “Tienes una profesión, no está bien que te arriesgues viajando todo el tiempo”. Teme que me pase algo malo.



¿Cómo organizas tu tiempo como abogada y cantante?

De lunes a viernes estoy más metida en lo que es mi trabajo como abogada y los fines de semana, subo a los escenarios. Hasta el momento ya tengo siete discos. Estoy muy contenta por lo que he logrado. Creo que todo se puede en esta vida. (Samantha Aguilar)

