En + Mujer te decimos cómo armar tu look con estas correas y lucir siempre a la moda durante las celebraciones de Año Nuevo y del resto del año.



Estilo urbano: Los modelos clásicos de correas mate no tienen por qué estar fuera de tu ropero. Puedes optar por una de estas, pero en colores fuertes, como el naranja, para lucirlo con jeans, polos y camisas abiertas.



Tenida casual: Las correas animal print se lucen mejor con vestidos de un solo color, especialmente el borgoña que contrasta bien con estampados felinos. Si quieres aparentar una cintura pequeña, deja que la punta de la correa caiga formando un triángulo.



De fiesta: El amarillo neón es el color de moda. Si no te animas a llevarlo en las prendas, hazlo en las correas y combínalo con vestidos que contrasten perfecto como este azul eléctrico.



Look de oficina: Todo lo que puedes lograr con una correa ancha. Úsala con falda tubo o pantalón pitillo y más aún si quieres estilizar tu cuerpo, porque este tipo de accesorio adelgaza la cintura.



Para un cóctel: Si tienes un blazer blanco o de cualquier otro color claro, y quieres un toque de elegancia, recurre a las correas negras lisas con aplicaciones de metal. Escoge las delgadas, porque son sofisticadas.



Clásico, pero chic: Cualquier polo largo necesita de una correa que defina la cintura. Esta debe ser en un tono parecido al de la prenda inferior para favorecer el contraste.



Sport elegante: Las correas tejidas no solo se llevan con jeans, también se ven hermosas con vestidos, sobre todo si las complementas con prendas que no sean de su mismo color.