Navidad y Año Nuevo: Elige la mejor bebida para acompañar tus celebraciones

Diciembre es una época en que las celebraciones están a la orden del día. En el trabajo, la casa o con los amigos, los festejos no se hacen esperar y en esos momentos la pregunta que acecha es: ¿qué tomar para brindar?. Te enseñamos a elegir una bebida según el plato que degustarás y verás cómo resaltas mejor tus comidas.



VINO BLANCO. Ideal para un almuerzo o cena de trabajo, donde servirán pastas, mariscos o pescados. Para que conserve todos sus matices y aromas debe tomarse bien frío.



VINO TINTO. Los famosos intercambios de regalo se realizan alrededor de una parrillla. Esta es la mejor bebida para acompañar a las carnes rojas. La regla indica que un vino tinto joven, de 2 a 3 años, se combina con platos de menos grasa. Las bebidas más envejecidas van con platillos más contundentes.



VINO ROSADO. El pavo de Nochebuena, así como cualquier carne blanca (pollo, conejo) se disfruta con vino rosado. Las preparaciones orientales también se saborean mejor con esta bebida.



VINO ESPUMOSO O CHAMPÁN. Insuperable a la hora de disfrutar pasteles, mousses y aperitivos. Se puede beber antes de las comidas y al final.



TEMPERATURA IDEAL

Los vinos blancos, rosados y espumosos deben tomarse a 7 °C u 8 °C. Si no tienes termómetro para botellas (que lo venden en el mercado), Arellano sugiere enfriarlos en un recipiente con agua, hielo y sal. Este último ingrediente hará que el hielo no se descongele rápido. Los tintos no deben helarse porque se beben a 15 °C (si es joven) o 18 °C (si es envejecido), solo tienen que refrescarse.



DE FIESTA

En las celebraciones nocturnas se puede beber un vaso de whisky, después de concluida la comida.