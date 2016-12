Cuando una pareja se separa, el hijo de ambos queda bajo el cuidado de la madre. Es así que muchos papás esperan la Navidad para solicitar a sus exparejas pasar esta fecha con el niño.



Si a pocos días de la Navidad has recibido esta petición de forma verbal y, lejos de alegrarte, te angustia darle la criatura porque temes que no te la devolverá, deberías saber que esos permisos no se dan únicamente de palabra, existe una formalidad legal.



La doctora María del Carmen Barragán dice que, junto con tu expareja, puedes acudir a un Centro de Conciliación para que el padre (quien no tiene la tenencia del niño) solicite un régimen de visitas. Allí ambos firmarán un acta de conciliación que estipula las fechas en las cuales él tendrá al niño bajo su cuidado.



“Puedes incluir los fines de semana, las vacaciones, los feriados, el cumpleaños del niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño y por supuesto, la Navidad y Año Nuevo”, explicó a + Mujer.



¿Pánico por los viajes? Si además de pasar tiempo con el niño, el papá se lo quiere llevar de viaje por Navidad, entonces será necesario que vayas con él a una notaría. Como madre, tendrás que otorgar el permiso notarial. Para obtener esa autorización, tendrán que llenar y firmar un formulario.