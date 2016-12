A puertas de la Navidad muchos padres se preguntan si es buena idea regalar un celular a sus hijos. La psicóloga Maritza Aristi afirma que no, a menos que exista una necesidad.



Si este es tu caso y tu hijo tiene menos de 9 años, procura obsequiarle en Navidad un celular básico, sin cámaras fotográficas de gran resolución ni acceso a Internet porque se corre el riesgo de que el niño sea contactado por pedófilos.



1. Hazle entender que el celular no es de él, sino tuyo. Que solo se lo estás dando por una necesidad de comunicación y, por tanto, no puede negarte que lo agarres cuando lo requieras.



2. Dile que el celular lo debe usar solo para comunicarse contigo.



3. Explícale que nunca lo use el celular en la mesa, ni en el colegio, la misa o el teatro, porque es una falta de respeto a quienes lo acompañan.



4. Infórmale sobre las sanciones que debe asumir si hace mal uso del celular: el retiro definitivo del aparato y la pérdida de permisos o de regalos programados.



