Amigo secreto en Navidad: Los regalos que no debes darle nunca, ¡jamás!

Los festejos por Navidad y Año Nuevo se han apoderado de nuestras agendas en diciembre. Por estas fechas, en las oficinas, entre amigos o familiares, es costumbre jugar al amigo secreto y lo más probable es que te cuestiones qué regalar.



Para no morir en el intento, además de no arruinar tu presentación frente a tu amigo secreto, aquí en + Mujer te decimos los regalos que no debes dar en las reuniones de Navidad y Año Nuevo.



tumblr_lvh7ycjVbc1r6kdcso1_250.gif (245×178)

Ropa interior: es una situación súper incómoda ya que todos se enterarán lo que en algún momento llevarás debajo de la ropa. Así que no le hagas pasar un bochornoso momento a tu amigo secreto y evita dar este regalo a como dé lugar.



Perfume: si escoges un perfume que a tu amigo secreto no le gusta, jamás lo usará. Por lo que será lo mismo recibir nada. Procura no escoger, lociones o jabones para esta ocasión.



Algo de valor: no solo dejarás incómodo al amigo secreto que ahora te deberá entregar algo a ti, sino que dejarás mal parado a todo el grupo.



Regalar trago: obsequiar un ron, whisky o vino en medio de una celebración compromete a tu amigo secreto a destapar la botella y disfrutar con todo el equipo.



Llevar el regalo en bolsa: compraste el regalo de tu amigo secreto a última hora y no se te ocurrió peor idea que dárselo con la bolsa de la tienda. ¡Nada más impresentable que esto!



Pero si después de leer las recomendaciones de + Mujer has decidido faltar, te decimos que esto tampoco soluciona las cosas, ponte en sus zapatos y no dejes que tu amigo secreto se quede con las manos vacías y pase un momento incómodo.



Recuerda que no hay nada mejor que tener un aliado, un segundo amigo que te pueda ayudar a descifrar o servir de espía sobre los gusto de tu amigo secreto. No olvides que las fiestas de Navidad y Año Nuevo son para disfrutar y atesorar gratos recuerdos.



Video: Porta dos Fundos