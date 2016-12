Navidad con los suegros: ¿Problemas para decidir dónde pasar Nochebuena?

Cuando se es soltero, la decisión de con quién pasar Navidad es muy sencilla y hasta obvia. No hay nada que negociar: salvo contadas excepciones, la familia es la prioridad. Es que la Navidad es una buena oportunidad de compartir momentos con quienes quieres, pero no ves tan seguido el resto del año.



Sin embargo, cuando una pareja se casa o vive junta, las cosas cambian. La psicóloga y psicoterapeuta Lorena Pastor afirma que es normal que cada uno quiera pasar la Nochebuena con su familia de origen, pero la decisión final no tiene por qué convertirse en un acto de alegría para uno y tristeza para el otro.



En + Mujer te mostramos algunas opciones que harán de tu Navidad una fecha de paz y alegría junto a tu pareja.



1. Recibir Nochebuena en la casa de los papás de uno y pasar el día 25 en la casa de los papás del otro.



2. Ver la forma de juntar a ambas familias en Navidad, ya sea en el hogar de la pareja o en el de alguno de los padres.



3. Concebir que la convivencia con el esposo, así no tengan hijos, es un hogar, y festejar la Nochebuena en casa juntos. Al día siguiente, dividir las horas para visitar a los padres.



4. Pasar Navidad en casa de los padres de uno y Año Nuevo en la casa de los papás del otro.