¿Qué hacer si un niño muestra preferencia por uno de sus padres?

Hay niños que se apegan más a uno de sus padres. ¿Por qué sucede esto? Para la psicóloga Juliana Sequera los niños hasta los dos años en promedio presentan los complejos de Edipo (amor hacia la madre) y de Electra (amor hacia el padre). Por eso es normal que sientan preferencia por uno de ellos.

Sin embargo, conforme van creciendo, se van identificando con el progenitor de su mismo sexo, pues ambos comparten experiencias e intereses similares.

No es correcto –señala la especialista- que un niño pasado los seis años tenga una marcada preferencia por uno de sus padres, ahí existe una disfuncionalidad familiar. Tal vez la mamá le da más cariño o el papá consiente sus caprichos. Por eso, si no estás sintonizando bien con tu hijo, haz lo siguiente:

- Evalúate y encuentra el motivo que está haciendo que el menor se aleje de ti. Tal vez tienes un comportamiento inadecuado, no le prestas atención a lo que te cuenta o no le demuestras tu cariño. Cuando descubras qué es, empieza a corregir esas actitudes.



-Fomenta el diálogo. Puede que al inicio no quiera decirte nada y te ignore. Sé paciente y tolerante.

- Conversa con tu pareja, vuelvan a reafirmar las pautas de crianza y no se desautoricen.



- Si sientes que no puedes manejar la situación, busca la ayuda de un especialista.