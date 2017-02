Los niños del séptimo piso: el libro que ayuda a los niños con cáncer [ENTREVISTA]

Miller, Diana, Valentina y Jimmy son amigos de Camila Cantuarias. La conocieron cuando caminaba por el Hospital de Neoplásicas buscando a padres de niños con cáncer. Anotaba el nombre del menor, edad, tipo de enfermedad, tipo de sangre y el celular de los papás para que un donante se contacte. Esa era su función en el voluntariado Donante Pendiente, un trabajo que la apasiona y la ha motivado a escribir un libro: Los niños del séptimo piso. El dinero recaudado con su venta será donado para comprar sillas de ruedas, muletas o apoyar con tratamientos a los pacientes, sus amigos.

¿Cómo inicia la idea de escribir el libro?

El libro comenzó como un trabajo universitario y luego mi jefa me dijo que porque no sacábamos el libro, lo vendíamos y el dinero se destinaba a Donante Pendiente, me pareció una idea increíble y eso fue lo que hice. Le pedí a mi profesor de la universidad, Daniel Goya, que me edite el libro, lo corrija y finalmente lo imprimimos.



¿Qué vamos a encontrar en el libro?

Lo que quise hacer fue redactar 5 crónicas sobre la vida de los niños (Miller, Diana, Valentina, Dilthey y Jimmy) y sus familias alrededor de cómo era la vida antes del cáncer, durante el cáncer y después del cáncer (en caso lo hayan vencido o hayan fallecido). Buscaba concentrarme en los sueños de los niños, si lees el libro, cada niño tiene un sueño ya sea ser conductor de un tren, tener el pelo largo, estar sano, visitar Disney, tener una bicicleta. Todos los niños del libro tienen sueños, y quería demostrar que a pesar de que vivieron cosas terribles y dolorosas, nunca pararon de soñar y de querer vivir, son inspiradores.





¿Cuál ha sido la historia que más te ha marcado?

Definitivamente, todas las historias me han marcado de distintas formas, pero un caso que me afectó personalmente fue el de Miller. Yo viví con la familia toda su enfermedad hasta que falleció y fue muy doloroso para mí escribir sobre su muerte en el libro, sobre todo por cómo pasó y cómo fueron las circunstancias alrededor de su fallecimiento. Además, son niños enfermos de cáncer, es imposible que eso no te afecte de alguna manera.



¿En el proceso de escribir el libro, qué te ha indignado o no te ha parecido justo?

En este proceso para encontrar mi gran propósito, tuve muchas recaídas, muchas decepciones y dolores: la falta de donantes, la falta de interés de la sociedad, la falta de conocimiento. Es por esta razón que decidí escribir este libro, porque sentí que todo lo que yo había visto, lo que yo había sentido debería de hacerse saber.



¿Cómo se consigue el libro?

El precio de cada libro es de 50 soles porque como el dinero va destinado a la organización es importante que se recaude bastante dinero para comprar sillas de ruedas, muletas o apoyar con tratamientos a los pacientes de los casos que tenemos. El libro se puede adquirir por internet ingresando al fanpage "Libro: Los niños del séptimo piso" y mandando un mensaje para que el community manager brinde toda la información sobre la compra.