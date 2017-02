¡Olvídate de los labios resecos! Te enseñamos a protegerlos

Los labios son una parte muy delicada y sensible de nuestra piel, a la cual no siempre prestamos la atención que merecen. ¿Quién no ha tenido los labios cortados, agrietados o resecos? Molesta muchísimo y hay más de una forma de solucionarlo. La miel y vaselina son algunas de ellas.



UN PROTECTOR DE MIEL

Cada noche, un poco antes de acostarte, aplica una buena capa de miel líquida a tus labios. 'Te lo agradecerán' porque quedarán más suaves.



VASELINA

Para acabar con las molestas pieles secas de tus labios, aplícate un bálsamo labial de mente y frótalos suavemente con un cepillo de dientes.



LO QUE NO DEBES HACER.

Es importante no humedecer los labios con la saliva ya que lo único que conseguirás es agrietarlos y estropearlos más. También debes evitar ese mal hábito de estirarte las pieles cuando están resecas.

