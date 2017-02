Orgasmo femenino: ¿Cómo llegar a él a través de los senos? [VIDEO]

Hay muchas formas de alcanzar el orgasmo femenino, una de ellas es a través de los senos que se encuentran llenos de terminaciones nerviosas, por lo que los hacen una de las zonas más sensibles al tacto. No se trata solo de agarrarlos, sino de acariciarlos suavemente. Los chicos deben aprender a hacerlo para que el encuentro sexual sea más placentero para ambos.



¿Cómo empezar? Primero utiliza la yema de los dedos para acariciarlos, no solo te concentres solo en el pezón, el seno es un todo. Abarca tanto el pezón, como la areola y el pecho completo. Hay que tomarse el tiempo para acariciarlos y hacer que tu chica llegue al orgasmo. No seas muy brusco porque puedes causarle dolor en vez de placer.



Después puedes continuar con los labios, es una excelente manera de llegar al orgasmo. Succiona levemente, permitiendo que el pezón entre lentamente por la boca, hasta introducir gran parte del seno. Deja de hacerlo unos segundos y luego vuelve al ruedo. Hazlo suavemente, una y otra vez, hasta que veas el resultado final. No es complicado, eso sí siempre pregúntale a tu chica si está cómoda.



