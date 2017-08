Orgullo peruano: Jovencita es campeona de bádminton paralímpico 

Orgullo peruano. Con 16 años y 1.20 metros de estatura, Giuliana Poveda Flores hace lo que se propone. Dueña de una sonrisa tierna, la joven vecina de Villa María del Triunfo habla inglés, toca guitarra, canta, baila y hace deporte. Esto último la ha llevado a ser campeona paralímpica de bádminton en Colombia.



Padece de acondroplasia, un trastorno genético que afectó su crecimiento óseo, pero que no le ha impedido participar en torneos internacionales. Los juegos paralímpicos están organizados para atletas con alguna discapacidad. Hoy, Giuliana viaja a Canadá para representar al Perú en una nueva competencia mundial.



Su familia ha sido su mayor soporte y la fuerza para forjar en ella esa seguridad que la lleva a destacar como deportista, estudiante y ser humano.



campeona de bádminton En plena celebración de un punto ganado en un partido de bádminton.

¿Qué se siente ser una campeona, Giuliana?

Bien, soy feliz porque este deporte me permite viajar y conocer muchos amigos.



¿Cuántas medallas tienes?

Varias. Y copas también (sonríe). Pero las últimas que gané fueron medalla de oro en pareja de bádminton y bronce en singles (sin pareja) en Colombia. Fue un torneo paralímpico.



¿Cuándo es tu próxima competencia?

Este martes (hoy 1 de agosto) viajo a Canadá a un torneo de bádminton para personas pequeñas. Traeré más medallas para Perú.



¿Hace cuánto que practicas este deporte?

Hace dos años, pero antes yo jugaba vóley. Un día un profesor me vio y me invitó a practicar bádminton. Me gustó tanto que me olvidé del vóley.



¿En qué posición jugabas en vóley?

Era armadora. Siempre he sido muy deportista, antes jugué fútbol.



¿Compites con personas más altas que tú?

Sí, entreno con gente que tiene otra condición física, por ejemplo chicas o chicos que han perdido una pierna, brazo o mano.



¿Cuántas horas entrenas?

Dos horas diarias en La Videna.



campeona de bádminton Con su familia, su mayor fuerza y soporte para seguir ganando.

¿Las condiciones o reglas de este deporte han cambiado o son las mismas para todos?

Las reglas son las mismas, la net mide 1.55 metros, la cancha es de igual tamaño, todo es lo mismo.



¿Cómo has logrado dominar este deporte con tu estatura?

Es que tengo la técnica del vóley, sé cuándo saltar y correr.



¿Has sufrido bullying en el colegio por tu condición física?

No, en mi escuela son bien respetuosos y todos son mis amigos. Pero en la calle la gente me queda mirando, algunos me tocan la cabeza y me dicen para la suerte.



¿Cómo te sientes con eso?

Mi madre me ha enseñado a quererme porque soy única y diferente, si otros no logran ver mi valor es problema de ellos.



¿Qué otros pasatiempos tienes?

Me gusta bailar, cantar, toco guitarra y hablo inglés.



¿Sabes qué carrera vas a estudiar cuando termines el colegio?

Sí, quiero estudiar Post Producción de Cine, especializarme en crear efectos especiales para películas como ‘Transformers’ o ‘Terminator’.



