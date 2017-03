La orientación vocacional es un proceso que empieza en la niñez

La orientación vocacional no debe ser una elección de último momento, sino un proceso que debe empezar desde la niñez, con el acompañamiento de la familia. Tampoco se soluciona con la aplicación de un test. Va mucho más allá que eso.



Según Mario Gutiérrez, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), es fundamental un trabajo interdisciplinario que combine lo social, económico, pedagógico y cultural, ya que hay mucha presión y muchos prejuicios involucrados.



“Apenas 40% de universitarios que eligieron inicialmente una carrera, culminan sus estudios en la misma. Esto se debe, principalmente, a que no eligieron una carrera a conciencia o se frustraron en el camino. Por ello, nuestra misión como educadores y la de los padres como responsables de la familia, es tratar de que se equivoquen lo mínimo y nuestros hijos sean unos profesionales felices”, manifestó Gutiérrez.



VOCACIÓN

No se trata de que tu hijo elija la carrera que dé más plata o la más tradicional porque es segura. Antes hazle las siguientes interrogantes: ¿qué te gusta?, ¿para qué quieres estudiar esa profesión?, ¿cómo vas expresarte en esta carrera? y ¿dónde quieres estar trabajando cuando termines? Escúchalo, bríndale confianza, y principalmente, fortalece su autoestima.



j Pregúntale cuáles son sus gustos y ayúdale a buscar opciones de carreras profesionales.

SIGUE LA LABOR

El esfuerzo por ayudar a un hijo a enfrentar una de las decisiones más importantes de su vida, no debe culminar tras su ingreso a la universidad, previendo que aun después del ingreso, los jóvenes puedan tener dudas, ansiedades, desconexiones o perder el rumbo, cambiándose varias veces de carrera.



No conocemos un test que sea infalible, no hay experiencia de los padres que sea transferible, no existe un joven que no tenga dudas e incertidumbre… Lo importante es gestionar esa incertidumbre con información, investigación y asesoría, no cediendo a la presión social ni a la tradición del camino más fácil. El conflicto vocacional existe y hay que enfrentarlo.



d Realizar un test vocacional también es necesario, pero no determinará la profesión que se estudie.

