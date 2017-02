A la Policía se le respeta, y ahora también se le aplaude... y con ganas. Dieciocho efectivos integran la Banda Oficial del Estado Peruano, que además de acompañar actividades protocolares, ensaya para tocar salsa en eventos sociales un poco más informales.



Antes de que se genere más crítica respecto a esta labor, el jefe de la Unidad de Servicios Musicales de la Dirección de Comunicación e Imagen PNP, coronel Wilfredo Quino, aclara que aunque se presentan uniformados, ninguno es un efectivo policial de calle.



“Ellos no han sido entrenados para combatir a la delincuencia, han sido admitidos en la Policía para hacer música”, insiste. El director de la orquesta, el suboficial brigadier Miguel Ángel Garbay Bravo (50), cuenta cómo nace esta iniciativa.



Ha sido toda una sorpresa ver a policías tocando salsa, ¿quién grabó el video musical que está en la redes?

Nosotros mismos. Cada uno usó su propio celular y nos grabamos tocando. Luego, con la edición se unieron todas las partes y salió el video.



Sí bien hubo buenos comentarios y hasta felicitaciones, no faltaron quienes los criticaron diciendo que mejor vayan a cuidar las calles...

Bueno, tenemos que aclarar que los miembros de la orquesta no son policías de calle, ellos no han recibido entrenamiento. Ellos son parte de la Policía Nacional del Perú, pero ingresaron para ser parte de la Banda Oficial del Estado Peruano (BOEP), encargada de acompañar con música las actividades cívicas, protocolares y oficiales del país.



¿Qué se toca en estas actividades?

La música es más ceremonial y depende mucho de la actividad.



Entonces, ¿por qué tocar salsa?

Porque hay talento. Estos músicos tienen la capacidad de tocar muchos géneros musicales desde boleros, temas criollos, y ahora hemos decidido practicar con la salsa dura. Está de moda.



Banda de la PNP.

¿Hay otra intención detrás de esta iniciativa?

Sí, a través de la música queremos acercarnos a la población para que vean a la Policía más amigable y no solo como una fuerza represora.



¿Cómo se hizo la selección de los miembros de esta orquesta?

Hicimos un casting buscando a quienes dominen los instrumentos como timbales, bajo, teclado y saxos, que son necesarios para una orquesta de salsa.



¿De qué distritos vienen los músicos?

Son de Lurín, Chorrillos, algunos vienen de Lima Norte, Lince, El Agustino, de casi todos los distritos de Lima.



La mayoría son jóvenes, ¿no?

Sí, el único viejo soy yo (risas). Esto fue a propósito porque queremos que el público joven se vea reflejado en ellos y se interese por la música, se acerque a la Policía y se aleje de los vicios.



¿Han pensado ponerle un nombre a la orquesta?

No podemos darle un nombre porque somos parte de la Institución, por eso solo nos llamamos La Orquesta de la Policía Nacional.



¿A qué lugares quieren ir a tocar?

A los conos, donde esté la gente joven. Pero solo buscamos participar en eventos sociales, sin fines de lucro.



¿Van a componer algún tema propio?

Por ahora estamos trabajando en los mensajes que vamos a dar cuando nos toque improvisar durante las canciones.

