Pamela Vértiz revela a Trome todos sus secretos [ENTREVISTA]

Una mujer que no teme llamar a las cosas por su nombre. Es sensible y a la vez fuerte, pues cuando se trata de defender lo que ella cree justo, no duda en levantar su voz. Pamela Vértiz es una dama de la televisión que tiene como filosofía de vida no rendirse y es, como muchos ya lo hemos visto, vehemente, para bien y para mal, como ella misma lo dice.

¿Qué te saca una sonrisa?

​

Las ocurrencias de mis hijos Marcelo y Patricio y del colorado, mi esposo.



¿Qué talento te gustaría tener?



Cantar.



¿Qué no soportas?



La ineficiencia, el desorden.

¿Cuál es el mejor recuerdo de tu vida?



El día de mi matrimonio con el colorado y el nacimiento de mis hijos.



Tu bebida favorita es...



Una Corona recontrahelada.



¿A qué le temes?



A que algo malo les ocurra a quienes más quiero.

¿Una canción para bailar?



Tabaco y Chanel apretadita con el colorado.



¿La vergüenza más grande que hayas pasado en televisión?



Nada que recuerde especialmente. Uno es humano, si nos equivocamos, para adelante nomás.



Las mujeres somos…



¡De hierro!

¿De qué eres fanática?



Del teatro, el cine y la lectura. También del spinning, el chocolate, la mozzarella de búfala y el risotto.



¿Cuál es tu filosofía de vida?



No te rindas, peor es ni siquiera haberlo intentado.



Un deporte...



Bicicleta de montaña.

Un libro...



¿Solo uno? “Cometas en el cielo” de Khaled Hosseini, cualquiera de Laura Restrepo, la mayoría de Santiago Roncagliolo, la trilogía “The Century” y “Los pilares de la tierra” de Ken Follett.



¿Qué amas de ti?



Que soy apasionada; mi sensibilidad y sentido de la organización.



¿Qué dirías de Pamela Vértiz?



Que es vehemente, para bien y para mal.