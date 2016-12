¡Papá Noel llegó a Carabayllo! [FOTOS]

No vive en el Polo Norte, su barba blanca no es real y tampoco tiene duendes que trabajan con él, pero José Rosas Corrales (55) trata de convertirse en un verdadero Papá Noel, para llevar alegría a los niños de la comunidad de Valle Hermoso de Las Lomas de Carabayllo, en esta Navidad.



Él, junto a los trabajadores de su empresa de taxis, organizó una divertida chocolatada para estos pequeños y les regaló la Navidad que pocas veces pueden disfrutar.



¿Es la primera vez que realiza este evento?

No, tenemos cinco años en esto y los hago con la gente que trabaja conmigo en la empresa que dirijo. Siempre lo hacemos en silencio porque no necesitas hacer público lo que ofreces a los demás.



¿Y por qué esta vez sí lo anunciaron?

Porque cada vez tenemos más niños. Esta vez llegaron 200, mucho más de los que usualmente recibimos. Tal vez, con esta convocatoria, más empresarios piensen apoyar.



¿Cómo nació la idea de ayudar a esta comunidad?

Cuando mi empresa recién surgía, yo también era conductor de taxi. No solo llevábamos personas, sino también encomiendas y paquetes. Una vez llegamos a esta zona, cerca de fiestas, y nos conmovió ver la pobreza en la que vivían las familias. Años después, nos organizamos y cada uno de los trabajadores puso su granito de arena para apoyar.



¿Por qué decidió vestirse de Papá Noel?

Porque soy el más gordito (risas). Un día, cuando entregamos los regalos, un niño se acercó a preguntarme “¿Por qué Santa no me trae los regalos?”, a nosotros nos partió el corazón. Así que hicimos un sorteo para ver quién hacía de Papá Noel, y salí elegido yo. Desde ahí me gustó.



¿Qué le dicen los niños cuando lo ven?

Me abrazan y gritan “¡Papá Noel!”, es bonito recibir ese cariño. Yo les respondo con un “jo, jo, jo”, no sé si lo creerán, pero trato de seguirles el juego.



¿Qué trajeron esta Navidad?

Trajimos un show infantil, panetoncitos, chocolatada, pelotas y algunos juguetitos que donamos.



¿Había hecho antes una actividad de esta magnitud?

Antes de llegar a Valle Hermoso, no. Es el primer lugar y de verdad es satisfactorio hacer esto. Somos padres de familia y sabemos lo que es la Navidad para un niño. Nos alegra poder dársela a estos pequeños.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.