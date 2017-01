Si tu pareja te pidió tiempo y espacio y tú solo lloras porque consideras que él ya no te quiere y solo utiliza la frase, porque no tiene la valentía para terminar contigo. Puede ser cierto o no, sin embargo, de lo que sí debes estar segura es que esta es la gran oportunidad que te da la vida para pensar, reflexionar y enrumbarte. Sí, las relaciones de pareja pueden ser muy complicadas. ¿Por qué te lo decimos? Sigamos.



Tu pareja quiere tiempo, dáselo; quiere espacio, dáselo también. Quizás es una frase para terminar de una manera elegante porque se fijó en otra persona o se dio cuenta de que la relación no funcionaba. Pero cabe la posibilidad también de que esté confundido o no sepa si eres la mujer indicada para él.



Una relación obligada nunca funciona, por eso si tu pareja está pidiendo tiempo y espacio, es mejor dárselo. La sensación de pérdida va a generar inevitablemente pena. Hay melancolía, recuerdos, deseos de volver, etc. Es un proceso natural, pero, finalmente, todo pasa.



NO INSISTAS. Si decidiste concederle a tu pareja el tiempo que te pidió, no lo busques en el Facebook, ni le envíes mensajes ni mucho menos lo llames. Ese no es el camino correcto.



REFLEXIONA. Ese espacio de soledad es grato para reflexionar. Darle una revisión de todo lo que pasó no solo en la relación con la pareja, sino también en el trabajo, la familia, los amigos y los sueños.



APROVECHA LA OPORTUNIDAD. No tomes este ‘break’ como un rechazo funesto y negativo, sino como una oportunidad de descubrir nuevas situaciones que le den color a tu vida. No te escondas, sal al cine, al teatro, viaja al interior del país, plantéate nuevas metas de estudios, nuevas amistades.





SI REGRESA...



Si regresa y aún lo amas, será una herida que siempre estará abierta. Solo te queda saber comprender la decisión que tomó y perdonarlo. También puede ocurrir que, en ese tiempo sola, te des cuenta de que no lo amabas tanto como pensabas y seas tú quien lo deje ahora.