Patricia Portocarrero nos revela su faceta de empresaria [ENTREVISTA]

En televisión y teatro, Patricia Portocarrero nos divierte con sus ocurrencias, pero en la vida real nos sorprende con sus prendas para bebés. Desubre más de esta figura de Chollywood.

Patricia, ¿cuándo incursionaste en el mundo de la ropa infantil?



Hace cuatro años, a raíz del nacimiento de mi hijito. Empecé a relacionarme tanto con este mundo que decidí abrir mi tienda Bablou.



¿Sabías algo de este tipo de negocio?



Yo no tanto, pero sí mi hermana, con quien me asocié, pues ella ha trabajado años confeccionando prendas para bebés.



¿Cuánto tiempo tiene tu tienda en Gamarra?



Casi dos años. Antes no tenía local pero exportaba.

¿A qué países?



A Inglaterra, EE.UU. (Alabama y New York) y Chile. Ahora estoy enfocándome más en atender al mercado peruano.



¿Qué tipo de prendas ofreces?



Todo para bebés hasta los dos años. Estamos especializados en algodón pyma, bordados a mano, diseños modernos y coquetos, pero sin perder la inocencia del recién nacido.

¿Piensas abrir más tiendas?



La idea es seguir creciendo, pero poco a poco porque mi hijo también me demanda mucho tiempo al igual que mi trabajo como actriz.



Es cierto, estás en la serie ‘Ven, baila quinceañera’ y también en teatro.



Sí, estoy en la obra ‘Los sospechosos Mata’, con mis amigos payasos de toda la vida (Saskia Bernaola, Katia Palma, Armando Machuca y Leandro Mikati). También estoy rodando la película ‘Corazón de León’ con Cachín (Carlos Ancántara) y Gianella Neyra.