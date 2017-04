Para ser claun se necesita ser entusiasta, curioso, honesto e inocente, pero no tonto. Así lo dice doña Isidora Barraza Garayar, la mujer claun más longeva del taller Expresión Sin Fronteras, de Chorrillos, que se divierte con el público a través de sus propias ocurrencias. Ella tiene 82 años y hace apenas un mes descubrió que tenía talento para ser payaso.



Doña Isidora, ¿qué significa esa nariz de color que lleva puesta?

Es mi disfraz para jugar.



¿Qué juega?

Aquí con los chicos. Jugamos, cantamos, bailamos, hablamos y hacemos varias cosas.



¿Usted es parte de este elenco claun?

Sí, yo vengo casi todos los días para divertirme con las dinámicas.



¿Cómo se enteró de la existencia de este grupo?

Yo traía a mi nieta Yuliana a este taller. La esperaba aquí sentadita hasta que terminaba su clase. Yo aplaudía, cantaba desde mi lugar, hasta que un día pusieron la música de mi pueblo en Ayacucho.



¿Qué canción era?

Era del carnaval. Cuando la escuché, me paré y me puse a bailar. Los chicos se emocionaron. Desde ese día vengo siempre a jugar con ellos.



¿Cuántos hijos y nietos tiene?

He tenido 15 hijos, cinco han muerto y diez están vivos. Nietos tengo 35 y 25 bisnietos.



¿Qué es lo que más le gusta de ser parte de este grupo?

Cantar y bailar.



¿Qué dice su esposo de su participación?

Soy viuda.



¿Qué hace para tener tan buen humor?

Gozar la vida. Ya crié a mis hijos, ahora quiero reír.

¿Con qué se alimenta para tener tanta energía?

Yo como todo. Me gusta el yogur, las menestras, la leche y mi quinua.



¿Ya ha tenido alguna participación con público?

Sí. He bailado el carnaval de Ayacucho con el grupo.



SU MAESTRO

Profesor (Fredy Battifora), ¿qué tal alumna claun es Isidora?

Tiene mucha energía. Nos llena de alegría tenerla aquí, es sorprendente.



¿Cuántos conforman la escuela?

Aquí hay 35 alumnos y si Isidora está con nosotros es porque en el taller no tenemos límites de edad, solo se requiere a personas con ganas de vivir con alegría.



¿Cómo es la interacción de Isidora y los demás miembros?

Muy positiva. Ella aporta mucho porque genera en ellos el deseo de ayudar a las personas de la tercera edad. La valoran, cuidan y apoyan.

