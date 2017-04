¿Este verano te dejó la piel quemada por el sol? Puedes devolverle su color natural con 5 tips infalibles que puedes hacer en casa y sin gastar dinero. Lo importante es ser constante y evitar que te sigas quemando. Para ello usa bloqueador solar todos los días, también cuando veas que no sale el sol, pues la radiación UV está presente incluso en la noche.



Tip 1: Bebe mucha Agua

Esto te puede sonar muy conocido pero para que empieces a blanquear tu piel naturalmente debes regenerar las células de la piel que pueden ser afectadas por el sol. Para esto es recomendable que consumas de 2-3 litros de agua al día, además del agua que consumes en los alimentos



Tip 2: Consume Vitamina C

La vitamina C es un excelente agente inhibidor de la melanina, una sustancia que se encarga de la pigmentación oscura de la piel. Para tener una piel más blanca, es saludable consumir muchos alimentos que contengan vitamina C, como las naranjas, limones, cítricos y también suplementos que contengan vitamina C.



Consume naranjas. Consume naranjas.

Tip 3: Exfoliate 3 veces por semana

Aprender como blanquear la piel quemada por el sol, requiere de una buena exfoliación por lo menos 3 veces a la semana.

Puedes usar artificiales, pero mejores son los naturales. Un buen exfoliante es el vapor de agua, y puedes hacerlo en tu casa. Coloca un recipiente con agua hervida y expón al vapor la piel dañada, a una distancia de 50 cm, durante 5 minutos. Luego debes enjuagarte con agua tibia.



Tip 4: Utiliza el poder del Limón

El jugo del limón es un excelente blanqueador de la piel. Prepara un poco de jugo de limón, remoja en él un pedacito de algodón y masajéalo suavemente durante 5 minutos. Luego enjuágate en agua tibia. Recuerda que solo debes hacer esto durante la noche y nunca en el día.





El limón es un aliado de la belleza. El limón es un aliado de la belleza.

Tip 5: Sé Perseverante

Este es el tip más importante para que puedas blanquear tu piel y es que debes ser perseverante y nunca debes desanimarte si no obtienes resultados inmediatos. Recuerda que todo es un proceso y lo más satisfactorio es que vas a conseguir una piel mas blanca y bella, así que tú puedes, ¡nunca te rindas! (Fuente: http://comoblanquearlapiel.net)



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.