Pilar Jáuregui, una guerrera sobre ruedas [ENTREVISTA]

Estar en una silla de ruedas desde niña no ha sido impedimento para que Pilar Jáuregui Cancino (28) se convierta en una campeona indiscutible en varias disciplinas deportivas. Hace unos días obtuvo la medalla de plata en el Torneo de Parabádminton Internacional que se realizó en La Videna y continuará firme hacia los Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

¿Cuál ha sido tu motivación para ser deportista?



Mi familia, que me da fuerzas para afrontar cada reto.



Tu mayor logro es...



Haber superado, con esfuerzo, todas las dificultades que se me presentaron. También, haber ido al Mundial de Toronto siendo capitana de la selección nacional de básquet en silla de ruedas.



¿Cómo te defines?



Soy una guerrera nata y dedicada a lo que me apasiona: el deporte.

¿Qué recuerdos tienes de tu niñez?



Recuerdo que practicaba deporte y jugaba con mis compañeros, a pesar de la lesión que presentaba.



¿Qué le agradeces a la vida y qué le reclamas?



Solo tengo gratitud por estar viva. No tengo resentimientos ni me arrepiento de nada.



¿En cuántos campeonatos has participado y cuántas medallas posees?

Ya perdí la cuenta. En el Perú tengo la fortuna de haber ganado solo oro y plata, tanto a nivel individual como en equipo. A nivel internacional, logré la medalla de oro en el Panamericano de Parabádminton en Colombia 2016.

Pilar Jáuregui, paraatleta peruana.

¿Cuál es tu condición médica?



Tengo luxación de cadera bilateral, que con los años se fue complicando.



¿Cómo te ves en 10 años?



Estoy preparándome para los Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y en 10 años me veo con una familia y apoyando al deporte paralímpico.