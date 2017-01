Piropos o acoso callejero: Frases que las mujeres soportan a diario, ¿te pasa?

¡Basta con el acoso callejero! No más groserías y frases ofensivas que obligan a las mujeres apresurar el paso y que pueden terminar arruinándoles el día.



En la actualidad, los piropos callejeros son expresiones sexistas que, según especialistas, tienen como objetivo denigrar a las mujeres y marcar diferencias de poder desde el lado masculino.



Colectivos feministas señalan a estas expresiones

como acoso callejero; y demandan antes que un piropo, respeto. Aquí, una lista de piropos de antaño que, con el tiempo, se convirtieron en insultos.





​Antes: Se están cayendo los ángeles del cielo.

Ahora: (silbido) ¡Qué rica estás, mami!



Antes: Cómo avanza la ciencia, ahora las flores caminan.

Ahora: ¡Mamacita… qué tales yucas!



Antes: Tanta curva, y yo sin frenos.

Ahora: Asu, estás rica…



Antes: Si la belleza fuera pecado, tú no tendrías perdón de Dios.

Ahora: ¡Te hago tres hijos!



Antes: Tu madre debe ser buena cocinera, un bombón como tú, no lo hace cualquiera.

Ahora: ¡Te hago de todo!



Antes: Eres tan dulce que uno se podría enfermar de diabetes.

Ahora: ¡Qué buen queque!



Antes: Tu papá debe ser un pirata, porque tú… ¡eres un tesoro!

Ahora: No muevas tanto la cuna, que despiertas al niño.