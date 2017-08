¿Cuándo puedes presentarle tu nueva pareja a tu hijo? Descúbrelo aquí

Es cierto que tras una ruptura amorosa tienes el derecho de rehacer tu vida, pero ¿todas tus nuevas parejas deben conocer a tu hijo? La respuesta es un contundente ‘no’. Según el psicoterapeuta de DH Facilitadores, Hans Gutiérrez, el momento indicado para abrirle las puertas de tu casa y tu familia a tu novio es cuando ya han vivido momentos sólidos. Eso significa que lo conoces en todos los ámbitos (personal, familiar y social) y estás segura de que sus valores y estilo de vida coinciden con los tuyos y los de tu hijo.

El especialista aconseja dejar que el acercamiento con tu pequeño se dé poco a poco. “El novio en principio debe ser presentado como un amigo, para que esto no afecte de golpe al niño. Si el menor ve a su mamá de la mano de una persona que no conoce y que no es su padre, puede pensar que es un intruso, lo cual afectaría desde el principio la aceptación de la nueva pareja de su madre”, dice el especialista.



La clave -agrega el psicólogo- es actuar con mucha tolerancia y paciencia, sobre todo si tienes un hijo, pues creerá que está en competencia con tu novio.

RIESGOS



Si le presentas muchos novios a tu hijo, lo desestabilizas, pues podría verlos como figuras paternas y sentir un profundo sentimiento de abandono cuando se van, lo cual afecta su autoestima y seguridad en sí mismo. Además, al no darte el tiempo de conocer bien a tu nueva pareja, te arriesgarías a exponer a tu pequeño a un hombre que podría causarle daño.