Los príncipes del Bicicross

Por: Kenyi Coba

Estos chicos sí que tienen agallas. Pues a sus cortas edades, son unos ases en el extremo deporte del bicicross o BMX. Vasco Álvarez (6), Brigitte Toledo Arredondo (8) y Carlos Gonzales Valverde (11) no se amilanan ante ninguna rampa por más grande que esta sea y ven el circuito del Parque Zonal ‘Huiracocha’, en San Juan de Lurigancho, como su centro de diversiones donde entrenan todos los días para ser los mejores.

¿Cómo descubrieron su gusto por el bicicross?

Vasco: Por curiosidad, porque veía a los grandes montar bicicleta en la calle y hasta saltaban. Eso me gustó.

Carlos: Venía con mi papá al parque (Huiracocha) y me quedaba viendo a los ciclistas, hasta que le dije que quería ser como ellos.

Brigitte: Como jugando. Ahora subo y bajo por las rampas. Eso me gusta.

¿Qué les dijeron sus papás al saber que querían correr y saltar con las bicicletas?

Vasco: Que siga adelante.

Carlos: Que si me gustaba, que lo haga.

Brigitte: Siempre me apoyaron y les gusta verme montar mi bicicleta.

¿Alguna vez sintieron miedo?

Vasco: Al principio, sí, pero ya me acostumbré.

Carlos: Para nada, porque cuando haces algo que te gusta no te da miedo.

¿Y a ti Brigitte?

Al comienzo, pero solo un poquito. Cuando vas entrenando, el miedo se va.

Al momento de saltar por una rampa, ¿sienten que están volando?

Vasco: Sí, y me gusta.

Carlos: Me siento libre y contento.

Brigitte: Claro. Es bien bonito.

Carlos, ¿verdad que ganaste un campeonato?

Fue en el 2015 en la categoría Novatos, en un campeonato que se hizo aquí (Parque Huiracocha), eso me ayudó a descubrir que esto me gustaba muchísimo.

¿De dónde sacan tanta fuerza para montar sus bicicletas?

Todos: Comemos toda nuestra comida y le hacemos caso a nuestros papás.

¿Y hasta dónde quieren llegar?

Vasco: ¿Yo?, ser todo un campeón.

Carlos: Hasta ser un buen corredor.

Brigitte: Quiero ser la mejor ciclista de BMX del mundo.

¿Quién los entrena?

Carlos: Es el ‘profe’ Sebastián, él nos enseña todos los trucos y nos aconseja cómo debemos caer, cómo saltar, nos enseña todo.

Brigitte: Es bien bueno y nos tiene mucha paciencia (risas).

APLICADOS

Sebastián, ¿qué tal alumnos son los chicos?

Son bien aplicados. Lo importante es que les gusta y le ponen mucho punche al entrenamiento.

¿Cómo pueden hacer los que quieren aprender bicicross?

Solo tienen que ubicarnos en Facebook como Ciclismo Extremo Peruano y ahí les daremos toda la información.