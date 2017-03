¿Quieres bajar de peso mientras trabajas? Descúbrelo aquí [FOTOS]

Nuestra rutina laboral muchas veces provoca que llevemos una vida sedentaria. Siempre estamos diciendo ‘no tengo tiempo’, ‘estoy cansado’ o ‘ya será más tarde’. Dejemos de lado las excusas y empecemos a cuidar mejor nuestra salud.



Para que no digas que no tienes tiempo, hay ciertas cosas que puedes hacer mientras estás en el trabajo. Solo funcionarán si eres constante y los realizas todos los días, o por lo menos interdiario. ¿Cuáles son? Aquí te las detallamos:



1. LLEVA TU COMIDA

Te permitirá tener un control de lo que comerás en el almuerzo. Procura incluir una buena porción de verduras y un trozo de proteína para que puedas realizar tus actividades con normalidad. A veces uno come en la calle muchas frituras y harinas que al final solo nos hacen engordar.



2. COME PIQUEOS SALUDABLES

A media mañana o tarde siempre nos da ganas de comer algo, ya sea dulce o salado. Lleva frutas picaditas o frutos secos (almendras, nueces) para que controles esos antojitos y al final no termines comiéndote galletas, chocolates o sánguches.



3. USA LAS ESCALERAS

Evita usar el ascensor o las escaleras eléctricas, una excelente forma de ejercitar las piernas es subiendo escalones. Si trabajas en el piso 9 hacia adelante, puedes usar el ascensor hasta el piso 5 y de ahí subir caminando.



4. BEBE AGUA

Olvídate de las gaseosas o jugos envasados. En vez de calmar la sed, la incrementan debido a sus elevados niveles de azúcar. Opta por agua o jugos de frutas naturales sin azúcar. Será tu mejor elección, de paso que agilizas tu metabolismo.



5. CAMINA DESPUÉS DEL ALMUERZO

En vez de sentarte en tu escritorio y revisar tus redes sociales, camina unos cinco minutos después del almuerzo. Te ayudará a despejar la mente y a procesar mejor los alimentos. Puedes dar la vuelta a la manzana, por ejemplo.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.