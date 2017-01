Rapero dejó los malos pasos por la música

Por: Samantha Aguilar

La radio es un medio que le da poco espacio a la música rap, por eso Harold Mayuri (36), más conocido como ‘Mc Lovera’, ha encontrado la forma que la gente pueda conocer su arte y talento musical: a través de fugaces presentaciones en los medios de transporte público.

¿Desde dónde vienes y hace cuánto rapeas en los buses?

De Huaycán y tengo más de 15 años en esto.

¿En qué momento llegaste a la música?

En un momento en el que estaba en malos pasos. La música me salvó, fue mi escapatoria y gracias a ella ahora estoy bien.

¿Con qué frecuencia subes a los micros?

Todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Voy donde me lleven. Después de eso me pongo a componer.

¿No tienes temor?

No, porque estoy mostrando mi música, mi producto y eso me hace profundamente feliz.

¿Por qué lo haces?

Por necesidad, tengo que ganar dinero, pero además porque es la mejor plataforma para que la gente conozca más de mi arte.

¿Es complicado subir a los micros?

Sí, muchas veces los cobradores no te dejan o los choferes te suben el volumen de la radio para que bajes, igual yo estoy ahí dándole. Hay poco apoyo al arte, pero nosotros tenemos que lidiar con eso por necesidad.

¿Improvisas?

No, canto solo una estrofa de las canciones de mi disco. Luego paso para que me den algunas monedas y ofrezco mi CD.

¿Siempre te dan dinero?

Otras veces frutas o galletas. Yo agradezco todo, incluso a la gente que solo escucha mi música, para mí eso es suficiente.

¿Qué te dicen los pasajeros?

Muchos se alegran y me felicitan por lo que hago. Se dan cuenta de que lo que hago es arte.

¿Vives de la música o tienes un trabajo alterno?

No, yo vivo de esto. Es a la único que me dedico y me gusta mucho. Tengo un grupo musical llamado ‘Jake Mate 3h’ con el que tengo presentaciones en locales, e incluso, hemos hecho giras a Ecuador y Colombia.

Comentas que la música te salvó, ¿tú también tratas de ayudar a gente que está en malos pasos?

Me he convertido en un ejemplo para otras personas. Siempre que puedo les aconsejo y guío. Además, a través de mi música, llevo un mensaje positivo, de cambio, paz y amor.

¿Tienes familia?, ¿hijos?

No tengo hijos, pero ojalá algún día pase, porque creo que es el deseo de toda persona, ¿no?

¿Qué debe tener un rapero?

El deseo de querer cantar y una autoestima muy alta.

¿En las redes sociales cómo te pueden encontrar?

Como ‘Jake mate 3h’.

¿Cuáles son tus proyectos?

Espero viajar a México para una presentación y que mi grupo siga creciendo.