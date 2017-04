Razones por las cuales puedes seguir consumiendo helados

Si te sigue apeteciendo comer helados, aunque el verano ya se acabó, tenemos una excelente noticia para ti. En porciones moderadas, estos postres pueden generar beneficios para tu salud ya que ayudan a controlar la tensión arterial. Y entre sus principales beneficios de los helados de leche y yogurt (no los de hielo) se encuentra el calcio, que fortalece tus huesos.



Helados Artika te cuenta otras curiosidades que no conocías sobre este postre estrella.



1. Sin exceso, no engordan. Algunos personas creen que con comer un helado van a engordan, pero es falso. La idea solo puede volverse real si ingieres este postre sin moderación y a altas horas de la noche.



2. Jamás te dará sed. Un helado de calidad jamás provocará una sed intensa luego de comerlo y si eso sucede es una señal de que el producto no es demasiado bueno. Aunque hace falta grasa y azúcar para hacer helado, las cantidades tienen que ser moderadas para dar lugar a una crema lo más ligera posible. Al pasarse con el azúcar o los saborizantes es cuando se crea esa necesidad de beber agua después de comer helado.

3. Son buenos para la garganta. Uno de los mitos es que el helado es un pésimo aliado si tenemos la garganta inflamada o irritada, y esto es falso. El frío es un aliado a la hora de bajar la inflamación, manteniendo la situación bajo control.



4. Te ponen de buen humor. ¿Has sentido esa sensación luego de comer helado? Es porque contiene triptófano, un aminoácido que calma y reduce la agresividad, aumentando la producción de serotonina (hormona del bienestar). Este dato curioso lo comprobó la Universidad de Maryland.





5. Tienen más de dos milenios. Y fue creación de los chinos, incluso mucho antes de Cristo y su calendario. Esto ocurrió porque les encantaba mezclar nieve con un preparado a base de frutas y miel. Pero fueron los romanos quienes se encargaron de perfeccionar la receta.



