De alguna manera, la sociedad nos ha vendido la idea de que las mujeres debemos ser un poco débiles y sumisas para agradar a los demás, y que las fuertes suelen quedarse solas. ¡Lo cual no podría estar más alejado de la realidad! Porque hay muchas razones por las cuales sentirnos orgullosas de ser una mujer fuerte.



#1 Sabes poner sanos límites

Ser una mujer fuerte te ayuda a poner sanos límites entre tú y los demás. Y aunque algunas personas acostumbrados a sobrepasar los límites de otros encontrarán que eres quizás demasiado dura para su gusto (porque no te dejas avasallar y no pueden aprovecharse de ti), la realidad es que son ellos los que tienen que cambiar y volverse más respetuosos, no tú.



Mujer decidida. Mujer decidida.

#2 Sabes quién eres y lo que quieres

Mientras otras personas van de aquí para allá en la vida persiguiendo una cosa para luego aburrirse o cansarse y empezar a perseguir otra, tú avanzas sin dudas hacia tu destino, porque sabes exactamente quién eres y lo que quieres.



#3 Eres determinada y sabes cómo motivarte

¿Quién necesita un equipo alentándola cuando se tiene a sí misma para motivarse? Y no es que no te guste que te alienten, claro que te gusta; pero no lo necesitas. Con o sin motivación exterior, tu determinación y motivación interior te guían directo a tus metas.

Mujer fuerte y determinada. Mujer fuerte y determinada.

#4 Eres inteligente y tienes tu propia opinión

Tú no necesitas que ninguna publicidad te diga qué pasta dental usar, a dónde ir de vacaciones o a qué político votar. Eres inteligente y puedes investigar por tu cuenta para llegar a tus propias conclusiones, y una vez que te has formado tu propia opinión no eres de las que se deja influenciar fácilmente.



#5 Eres una líder nata

Tu fortaleza hace que, cuando todos los demás huyen asustados, tú te quedes a enfrentar los peligros y defender a los más débiles. Esto te hace una líder nata, ya que otros te admiran y cuentan con tu fuerza para protegerlos y guiarlos. (Fuente: http://www.vix.com)

Mujer líder Mujer líder

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.