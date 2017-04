Rebeca Escribens nos cuenta sus secretitos para vivir bien [ENTREVISTA]

Divertida, directa y espontánea, así es la actriz y conductora de televisión Rebeca Escribens. Pero también es sensible y agradecida por todo lo que ha logrado en la vida.



Si pudieras hacer algo por los damnificados, ¿qué harías?

Organizar grupos humanitarios no solo para llevar ayuda, sino también poder canalizarla.



¿Qué extrañas de tu barrio (en el Callao) de la infancia?

A mis vecinos y mis caseras.



En el día a día, ¿también eres una mujer sin filtro?

Soy lo que ves.



¿Qué lecciones de vida te ha dejado ser madre?

¡Me han dejado no! Me siguen dejando, pues la labor nunca para ni se acaba. Mis hijos llegaron a mi vida para hacerme una mejor persona en todo el sentido de la palabra.



¿Qué les prohíbes hacer, estén o no en casa?

Yo no les prohíbo nada. Les sugiero, les aconsejo que siempre digan las cosas que les molesta con educación y respeto.



¿Qué es el amor para ti?

Mis hijos, mi esposo, mi padre, mis hermanos.



¿Qué te molesta en una persona?

Que no me mire a los ojos cuando me hable.



¿Qué cosas pueden hacerte llorar?

El dolor ajeno y la valentía, la generosidad y la confianza de personas que arriesgan su vida para ayudar a otros.



¿Cuál es tu peor manía?

Limpiar lo que ya está limpio.



¿Cuál es tu mejor virtud?

Ser honesta.



¿Cómo sería tu día perfecto?

¡Tengo vida! ¡Eso ya es perfecto!



¿De qué hábito no puedes liberarte?

Mis hábitos no me perjudican. Son buenos, felizmente.



¿Cuál es tu comida favorita?

Las entradas: cebiches, ensaladas, causas...



¿Perdonas rápido?

Sí. No me hago bolas.



¿Estilo chic o ropa muy cómoda?

Las dos. ¡Todo tiene su ocasión!



Te peinas cuando te quedas en casa?

No. ¡Estoy en casa!



¿Algún sueño no cumplido?

Tengo más de lo que algún día soñé. Y sigo soñando, dormida y sobre todo despierta.



¿Qué haces para verte tan regia?

Nada, comer sano y ser feliz.



Cuéntanos tu secreto de belleza

No tengo uno, pero ¿cuenta el llamar las cosas por su nombre? Además, digo lo que pienso y leo mucho.



¿Qué harás en Semana Santa?

Estar en casa y en familia.