Rebeca Escribens: "No me molesta que me llamen 'tía regia'"

Luego de estrenar el programa televisivo 'Mujeres sin filtro', la guapa conductora Rebeca Escribens es la portada de la nueva edición de la revista +Mujer de Trome, que sale este jueves 16 de febrero a full color y en papel cuché.



Desde el Parque de las Aguas, Rebeca Escribens dijo considerarse una mujer frontal y directa, haciendo alusión a su nueva propuesta televisiva al lado de Katia Condos, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky. Se trata del programa 'Mujeres sin filtro', que se emitirá en América TV.



"Casi siempre llamo las cosas por su nombre y la queja no es compatible conmigo. Por el contrario, creo en la energía que Dios me da desde muy chica", mencionó en +Mujer.



Rebeca Escribens descartó que 'Mujeres sin filtro' es una versión moderna del fenecido programa 'Utilísimas'. "Nosotras apostamos por algo nuevo y utilizamos la conversación entre nosotras como un conducto de relajación. Tampoco se trata de hacer una catarsis entre mujeres, simplemente propiciamos un diálogo honesto, que se está perdiendo por la vorágine de la vida moderna", comentó.



Nieta de una arequipeña y chalaca de corazón, la conductora Rebeca Escribens también reveló que lleva doce años de matrimonio, conoció a su esposo en el matrimonio de unos amigos y que el respeto es la base de su relación. Y para nada le incomoda que la llamen 'Tía regia'. "Lo único que me molesta en la vida es encontrar mi casa desordenada. Cualquier otra cosa no me incomoda demasiado", manifestó entre risas.



Otra de nuestras invitadas en Angie Arizaga, quien demuestra que no solo es una guerrera de reality. Adelantó que se esfuerza todos los días por ser una mejor actriz y de hecho, participará en la película '¿quién soy yo? de Adolfo Chuiman. A la par, saca adelante su tienda de ropa.



El churro es el bailarín Patricio Quiñones, quien posó para las cámaras de +Mujer desde su barrio en La Punta. Confesó que su relación con la modelo Milett Figueroa va 'viento en popa' y aseguró que la admira por ser humilde, luchadora y tener buenos sentimientos.



Pero esto no es todo. En tu revista +Mujer también encontrarás los mejores artículos de crianza, sobre cómo controlar el uso del celular en tus hijos y qué hacer si tu adolescente de 14 años desea tener enamorado. Y expertos en relaciones de pareja te dicen cómo lograr que tu relación se fortalezca y sobreviva al divorcio.

Además, el consultorio íntimo y el horóscopo del amor.



