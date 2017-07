Recetas fáciles. ¿A quién no le provoca tomar un cafecito caliente acompañado de unas galletitas? Todos queremos que nos engrían así por las tardes y noches. Para que no te demores buscando recetas, aquí te enseñamos a preparar unas muy ricas pero que entre sus ingredientes no lleva huevos.



Empecemos por los ingredientes. Para esta receta necesitamos 250 gr de harina, 100 gr de azúcar blanca, 100 gr de azúcar rubia, 125 gr de mantequilla, una pizca de sal, 1/2 cdta. de bicarbonato, 1/2 cdta. de levadura, 1 cda. de maicena, 3 cdas. de leche, esencia de vainilla y gotas de chocolate (o chocolate bitter en trocitos).



Una vez que tengas todo lo anterior, podemos empezar a preparar la receta. En un recipiente mezcla la azúcar blanca y rubia con la mantequilla (a temperatura ambiente). Cuando quede una masa homogénea, añade la esencia de vainilla y mezcla bien. Aparte, en un vaso bate la leche con la maicena y agrégalo a la preparación anterior. Reserva.

f Bate la leche con la maicena y agrégalo a la preparación de azúcar y mantequilla.

En un bol cierne la harina, levadura, bicarbonato y sal. Ahora adiciona la mezcla que reservaste y las gotas de chocolate. Amasa unos minutos y lleva al horno a 170°C unos 10 minutos o hasta que estén doradas.



Esta receta de galletas sin huevo es sencilla y rápida de preparar. Anímate a hacerlas y engríe a tu familia o pareja en esta temporada de frío. Si sobran, guárdalas en una lata con tapa para comerlas al día siguiente.

Galletas sin huevo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.