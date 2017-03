Reduce el estrés con estos sencillos tips... ¡Ponlos en práctica!

El trabajo y la rutina muchas veces alteran tu estado de tranquilidad y te ponen de mal humor, eso provoca que empieces a renegar por todo e invoques al estrés. Es complicado evitar tensionarse pero eso no significa que no puedas hacerlo. En ti está la capacidad de volver a tu estado de felicidad.



Antes de gastar dinero en costosas terapias de relajación, prueba estos sencillos consejos que puedes poner en práctica en cualquier momento. Solo necesitas querer dejar el estrés y respirar profundo. ¡Vamos! No están difícil lograrlo.



DA UN PASEO

Sal de casa o de la oficina y camina unos cinco minutos, de preferencia que sea por un jardín o parque. Observar la naturaleza ayuda a liberar tensiones y relajar la mente.



CIERRA LOS OJOS

Busca un lugar tranquilo, siéntate y cierra los ojos unos minutos. Pon tu mente en blanco y respira pausadamente. Te servirá para equilibrar tu cuerpo y alma.



ESCUCHA MÚSICA

Lleva en tu celular la música que te gusta. Cuando sientas mucha tensión, da un paseo fuera de la casa u oficina escuchando tus canciones favoritas. De paso te ayudará a mejorar tu estado de ánimo.



HAZ EJERCICIO

Trotar, caminar, correr, montar bicicleta o ir a un gimnasio puede ser una manera activa para disminuir el estrés; además, te tonifica y libera endorfinas, las hormonas de la felicidad.



TOMA UNA DUCHA

El agua tiene un efecto tranquilizador, unos cuántos minutos te harán sentir renovada. Si en tu casa tienes bañera, relájate tomando un baño con espumas.



COME ALGO DELICIOSO

Comer algo que te gusta te pondrá de buen ánimo. Por ejemplo, si te inclinas por los dulces, cómete un helado. Date un gusto para reducir la tensión.



