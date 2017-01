Relaciones de pareja: 7 'enemigas' que deben ser tus aliadas ¿Por qué?

Las mujeres que fueron o son parte de la vida de tu pareja no pueden ser borradas así nada más, no pierdas energías tratando de alejarlas, mejor conócelas y conviértelas en tus aliadas. ¿Crees que es casi imposible? Aquí te decimos cómo ¡Toma nota!



La cuñada. Después de la temida suegra, está la hermana de tu novio. Si por casualidad no le has caído bien, puede que la tercera ‘guerra mundial’ esté por iniciarse. Evita la antipatía y busca puntos en común entre ambas. Un punto importante es que jamás te desahogues ni le cuentes tus problemas de pareja, puede traerte problemas en el futuro.



La suegra. La mamá de tu novio es tal vez la mujer más importante de su vida y, antes de competir con ella, es mejor tenerla de tu lado. Una buena manera de ganarte su confianza es mostrando interés en las actividades que ella realice. Si a tu suegra le gusta cocinar, rompe el hielo pidiéndole una receta o un consejo culinario.



El amor platónico. Todos en algún momento hemos tenido un amor idealizado, incluso tú. Si tu novio aún mantiene el recuerdo de un amor platónico, que nunca fue, no tienes por qué angustiarte. Si ella nunca le correspondió, por qué lo haría ahora. Identifícala en las redes, y dale la confianza a tu pareja para que te la presente.



La ex. A veces, la exnovia tiene que estar en la vida de tu novio por situaciones fuera de control. Pueden vivir en el mismo barrio, trabajar juntos o tener muchos amigos en común. En cualquiera de los casos, es necesario saber un poco de ella. Nada más. No te obsesiones con el pasado.



La mejor amiga. Seguro conoce a tu pareja tanto como tú. Y aunque la amistad con otra mujer puede hacer que te sientas un poco celosa, si confías en tu pareja y él ha sido claro sobre esa relación, que es solo de amigos, no tienes de qué preocuparte, mejor intenta convertirte en su amiga también.



La sexy de la oficina. Es casi instintivo que una entre en estado de alerta cuando hay una mujer guapa o sexy cerca de su pareja. Apela a tu seguridad como mujer y al amor que él siente por ti, y actúa de manera más estratégica. Por ejemplo, si se trata de la compañera de trabajo de tu novio, haz que te conozca y verifica tú misma cuánta confianza existe entre ambos.



Su mejor amigo. Aunque a veces te disguste o lo rechaces por llamar a tu chico para invitarlo a salir entre patas o con amigas, si haces que él sea también tu amigo la llamada será para invitarlos a los dos. Puedes empezar un acercamiento con el amigo de tu pareja, presentándole una amiga tuya, en caso esté soltero. Si tiene novia, pide salir entre cuatro.