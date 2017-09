Relaciones de pareja: ¿cuándo decir adiós?

Decir adiós es el primer acto de valentía ante una relación que no da para más y que no nos llena de satisfacción ni de alegrías. Según el psicoterapeuta de DH Facilitadores, Hans Gutiérrez, se debe tomar esta decisión cuando se presenten estas señales.



1. Tu pareja no te tolera. Critica todo lo que haces.



2. Es frecuente que el gozo de antes haya sido invadido por el sufrimiento y dolor.



3. Sientes que estando a su lado no lograrás cumplir tus metas y proyectos en común.



4. Ha dejado de trabajar cada día por el bien de la relación. ‘Se cansó’. Se han perdido los gestos de amor, las caricias y la celebración.

¿QUÉ HACER?

Si este tipo de alertas te son familiares, el especialista aconseja levantarse de ese mundo oscuro, buscar a la familia, amigos, conocer a otras personas, practicar deportes, viajar y descubrir todas las cosas buenas que tenemos. “No se echen la culpa, aprendan de sus errores”. indica.