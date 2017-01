Relaciones de pareja: Tips para solucionar tus problemas y ser feliz

Puede que el año pasado no fue el mejor para ti y tu pareja, tal vez los constantes problemas afectaron tu relación y hasta ahora no han encontrado la solución. Las discusiones son normales pues estas ayudan a que cada uno (hombre y mujer) exprese lo que no te deja ser feliz. No todo está perdido.



Si no te agrada la actitud de tu pareja en tu relación no debes callar para evitar conflictos. Esto puede generar que tomes decisiones incorrectas. No permitas que pase esto ni pienses que todo se solucionará por arte de magia.



Exprésale todas tus inquietudes y molestias en tu relación de pareja. Esta vía te llevará a resolver los problemas, a darle vuelta a la página y empezar con nuevas perspectivas.





NO TE RINDAS



Antes de pensar en una separación, agota todas las posibilidades para solucionar los problemas en tu relación. Si el diálogo no dio resultado, puedes recurrir a un consejero familiar o a un sacerdote (en el caso de que seas católica).



No te encapsules en la idea de que solo él debe cambiar, tú también tienes que modificar ciertas conductas. Pregúntate en qué estás fallando y sé sincera con tu respuesta. No te rindas, aún puedes salvar tu relación de pareja.



Video: Salud 180