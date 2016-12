A pocos días de celebrar el Año Nuevo es bueno realizar un balance no solo en el plano laboral sino también sentimental, y es que una pareja puede ayudarte a crecer o en el peor de los casos intoxicarte.



Si aún tienes dudas de dejar atrás a esa persona que ha convertido tu relación en tóxica, + Mujer te da las señales de que es momento de decirle adiós junto al 2016 y renacer con el Año Nuevo.



No le importan tus decisiones. Y en este punto, nos referimos a la intimidad. El sexo debe ser consentido por ambos; si él no sabe respetar un ‘no’ como respuesta, ten mucho cuidado y aléjate de él.



Te cela todo el tiempo. La confianza es fundamental en una pareja, cuando esta desaparece la relación empieza a desmoronarse. No permitas que invada tu privacidad o que te acuse de cosas que no haces. Cuidado con cometer el mismo error para no generar mayores problemas.



No respeta tu opinión. La relación es de dos y ambos tienen derecho a dar su opinión Si él quiere decidir por ambos e imponer sus preferencias te está demostrando que no te respeta.



Es agresivo. Es la gota que rebalsa el vaso. Si un hombre te levanta la mano, no solo te demuestra que no te ama, sino que es capaz de herirte y poner tu integridad en peligro.



Te humilla. ¿Dónde estamos? La persona que debe defenderte y valorarte, se aprovecha de tus errores para destruirte moral y psicológicamente. Esta es una señal clara de que él no te valora y solo te hace daño.



Buscar discutir por cualquier motivo. Si cada conversación entre ustedes acaba en una pelea, puede ser porque la comunicación ya se rompió. Esto solo hace que, cada vez que abran la boca, sea para hacerse daño.



Le tienes miedo. Todas sus actitudes han hecho que el amor que le tenías se convierta en miedo. Ya no te sientes feliz ni segura a su lado, lo que significa que tu relación ya tocó fondo.



tumblr_ofzg9bcR0X1tzl6efo1_500.gif (500×281)